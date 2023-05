Milan-Sampdoria 3-1 LIVE | tutto pronto per il secondo tempo!

(Di sabato 20 maggio 2023) Il match valido per la 36esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo San Siro,e Cremonese si affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie A.

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Giroud () FLOP: Gunter () VOTI al ...Stankovic 5TABELLINO3 - 1MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Tonali, Kruni; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Ttruanu; Ballo - Touré, ...Ora in campo(match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). In questa giornata, la Lega Serie A promuove una raccolta ...

Milan e Sampdoria scendono in campo a San Siro alle 20:45 per la sfida del campionato di Serie A. Redazione ITASportPress Milan-Sampdoria si giocherà questa sera, sabato 20 maggio 2023 alle ore 20:45 ...In questa edizione: Maltempo, è ancora allerta rossa, G7, la Meloni rientra in anticipo, Zelensky a Hiroshima "Pace più vicina", Cina: "Il G7 ci diffama", Picchia la ragazza per farla abortire, Serie ...