Milan | Pioli | ora contro la Juve sarà una finale

(Di sabato 20 maggio 2023) Stefano, nel dopo gara di- Sampdoria, spiega: "Abbiamo affrontato una squadra in difficoltà, ma l'abbiamo affrontata nel modo giusto. E questo ci dà la possibilità di affrontare al meglio ...

Ma abbiamo perso il derby", continua. "Abbiamo fatto una grandissima coppa, anche se la delusione per l'eliminazione resta". Eppure, quella attuale può ancora essere una grande annata: "Se ...Stefano, nel dopo gara di- Sampdoria, spiega: "Abbiamo affrontato una squadra in difficoltà, ma l'abbiamo affrontata nel modo giusto. E questo ci dà la possibilità di affrontare al meglio la ...LA RISPOSTA - Il problema principale del, specialmente nell'ultimo periodo, secondorisiedeva nella enorme difficoltà a trovare la via della rete. Un messaggio nemmeno troppo nascosto al ...

Milan, Pioli: "Vittoria che ci dà slancio per il finale" - Sportmediaset Sport Mediaset

Queste le parole di Pioli al termine della netta vittoria contro la Sampdoria. Milan diverso rispetto alle altre partite con le piccole "Oggi abbiamo avuto più qualità: non abbiamo sbagliato l'ultimo ...Il Milan rifila una manita alla Sampdoria (già retrocessa) e si riavvicina alla zona Champions League in attesa di sapere cosa faranno Inter, Lazio e Juventus… Leggi ...