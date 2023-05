Milan | Furlani | “Unità | energia e spirito di gruppo per restare ai vertici”

(Di sabato 20 maggio 2023) Giorgio, amministratore delegato del, ha commentato il percorso in Champions League dei rossoneri e non soltanto. Il punto

Leggi anche: 'La delusione è alle spalle, ora centriamo la qualificazione in Champions' La ... ma è evidente che il giocatore verrebbe più che volentieri al. Senza mai trascurare il fatto ...Ilconcluderà la stagione con zero titoli, vedendo sfumato l'obiettivo di un bis dell'era Pioli ... Eppure l'amministratore delegato Giorgiospinge a guardare al bicchiere mezzo pieno, come ..., il messaggio dia Maldini e PioliIl messaggio più importante, come detto, è quello di pieno appoggio ai dirigenti e al tecnico, criticati aspramente in questi giorni: Maldini e Pioli (©...

Furlani: "La delusione è alle spalle, ora centriamo la qualificazione in Champions" La Gazzetta dello Sport

Il Corriere della Sera questa mattina, nelle sue pagine dedicate allo sport, riporta le dichiarazioni di incitamento per i rossoneri arrivate ieri sia da Pioli in conferenza stampa ...Milan, la cocente sconfitta di Champions League ha portato ripercussioni alle quali la proprietà vuole rispondere con fermezza. Leggiamo in dettaglio qui d ...