Milan | Brahim Diaz | 'Rimpiango l'errore con l'Inter Qui a Milano sto bene'

Manca, probabilmente, un calcio di rigore per ilsul contatto in area tra Zanoli e Theo Hernandez, ma il VAR non ha aiutato. Il nostro super TOP. Lo scettro di super top se lo prende un...Al 9 c'è un contatto fra Theo e Leris: ilvorrebbe il rigore ma l'arbitro lascia correre. Un minuto dopo Leao firma l'1 - 0:Diaz salta un paio di uomini e serve il portoghese che batte ...Poi, per servire il poker, ilsi mette in frac: azione tutta di prima, con triangolazione finale Leao - Tonali -, per la sesta rete dello spagnolo. La cinquina la fa Giroud: cross dalla ...

Il tecnico rossonero ha commentato la prestazione della sua squadra al termine del match dominato e vinto contro i blucerchiati ...MILAN – Maignan 6; Calabria 6,5, Thiaw 6,5, Tomori 6 (36' st Kjaer s.v.), Theo Hernandez 6 (36' st Ballo-Touré s.v.); Krunic 6, Tonali 7 (36' st Pobega s.v.); Messias 5,5 (15' st Saelemaekers 6,5), ...