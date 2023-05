Mika | «Voglio solo stare bene»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 20 maggio 2023) L'artista non cerca più la magia, ma quella sensazione che si prova quando tutto è al posto giusto: «La musica può farlo, e anche l'amore». A lui è servito smettere di correre: «Mi sono preso una pausa, mi sono concesso il lusso più grande: il tempo». Ora è tornato con una serata speciale a Milano, anteprima di Piano City, e con nuove date in tutto il mondo: «Saranno show unici perché non ho niente da vendere»