Mika a FqMagazine | “Dopo la morte di mia madre | il Covid e il tour annullato non volevo più scrivere” E rivela come ne è uscito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023)è stato protagonista, lo scorso 17 maggio, della speciale anteprima della rassegna Piano City Milano. Una performance piano e voce esclusiva al Castello Sforzesco, che anticipa le sei date italiane del suomondiale, al via l’8 luglio da Cattolica. Abbiamo incontrato l’artista per farci raccontareha trascorso gli ultimi anni e con qualche sorpresa ci ha confessato che ha vissuto mesi difficili e di blocco dello scrittore. Cosa ha rappresentato nella sua vita il pianoforte? È stata una presenza costante. Ho iniziato giovanissimo a suonare con mia mamma che desiderava che suo figlio suonasse il piano o uno strumento. Un po’accade a tantissimi genitori. Le lezioni di pianoforte non hanno rappresentato però la connessione tra me e lo strumento. Quando è successo? Quando potevo nascondermi, rimanevo da ...