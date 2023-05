Michelle Hunziker? | il risveglio a mezzogiorno e la gaffe che non passa inosservata | ecco cosa ha fatto

Aurora Ramazzotti è da poco diventata mamma del piccolo Cesare. Sicuramente fare la mamma non è un compito semplice per la figlia died Eros Ramazzotti . L'influencer ha partorito il suo adorabile Cesare Augusto il 30 marzo scorso, quasi un mese e mezzo fa. I due neogenitori pubblicano ogni giorno sui social gli ...Aurora Ramazzotti e la vita da mamma . Non un'impresa facile, per la figlia died Eros Ramazzotti . L' influncer ha dato alla luce il piccolo Cesare Augusto il 30 marzo scorso, ormai un mese e mezzo fa. E sui social, lei e il papà Goffredo Cerza aggiornano ...usa il singolo dell'Eurovision come ninna nanna per il piccolo Cesare. Il figlio di Aurora Ramazzotti sembra addormentarsi solo se 'sballottolato' per bene. Mentresaltella ...

Gaffe di buon mattino. Nonostante si sia riposata abbondantemente, vista l'ora in cui ha postato la prima story sui social (mezzogiorno), Michelle Hunziker sembra ancora stordita dal ...Finalmente le discussioni che si sono venute a creare negli anni possono placarsi. Scopriamo insieme i dettagli. Michelle Hunziker ormai è considerata una delle… Leggi ...