Michela Murgia al Salone del Libro | «Sto vivendo il tempo della mia vita adesso»

(Di sabato 20 maggio 2023) In uno degli incontri più attesi deldeldi Torino, la scrittrice, in occasionepresentazione del suo nuovo romanzo Tre Ciotole, ha incantato il pubblico

E per fortuna che, giusto ieri,al Salone del libro puntava il dito contro quelli che a suo dire sono i "fascisti" da combattere. E cioè Giorgia Meloni e il suo governo. Perché a guardare quello che è successo oggi ...'Non chiamatemi guerriera, odio i militari '. È questo uno dei passaggi più significativi dell'ultima uscita pubblica di, che ha presentato al Salone del Libro il suo nuovo romanzo Le Tre Ciotole , edito da Mondadori. 'Sto vivendo il tempo della mia vita adesso - ha dichiarato - dico tutto, faccio tutto, ...Raccontare il male In top ten debutta (in attesa di, Erin Doom e Federica Pellegrini, un trio di autrici molto diverse i cui libri, appena usciti, dominano sulle piattaforme) anche ...

Michela Murgia: «Il tumore Ora dico tutto tanto che fanno, mi licenziano L'armadio però lo sto già svuotando ilmessaggero.it

E per fortuna che, giusto ieri, Michela Murgia al Salone del libro puntava il dito contro quelli che a suo dire sono i "fascisti" da combattere. E cioè Giorgia Meloni e il suo governo. Perché a ...La conduttrice di Belve Francesca Fagnani in un'intervista a Vanity Fair rivela molte cose di sé, del suo passato, della malattia della madre e anche dell'amore per Enrico Mentana.