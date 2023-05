Michela Murgia al Salone del Libro | “Non chiamatemi guerriera Ora dico tutto | tanto che fanno? Mi licenziano?”

(Di sabato 20 maggio 2023) Torino, tra i protagonisti deldel2023 c’è anche, che ieri 19 maggio ha presentato il suo nuovo romanzo Tre Ciotole, edito da Mondadori. La scrittrice, che solo qualche settimana fa ha rivelato di avere un cancro al quarto stadio, è intervenuta parlando della malattia (ma non solo). “Quando l’oncologo mi ha dato la notizia del tumore, senza mai definirlo come tale, ero sotto morfina – ha cercato di ironizzare -. Qualsiasi cosa mi avesse detto sarebbe stata bella”. Quindi ha aggiunto: “Interiorizzare che è una cosa che fa parte di me mi ha dato la sensazione di poterla gestire. Sono una maniaca del controllo. La cura è un patto tra me e la malattia”, le sue parole riportate anche dall’Ansa. Poi, 50 anni, ha aggiunto: “Io sto vivendo il tempo della mia vita adesso. ...

E per fortuna che, giusto ieri,al Salone del libro puntava il dito contro quelli che a suo dire sono i "fascisti" da combattere. E cioè Giorgia Meloni e il suo governo. Perché a guardare quello che è successo oggi ...'Non chiamatemi guerriera, odio i militari '. È questo uno dei passaggi più significativi dell'ultima uscita pubblica di, che ha presentato al Salone del Libro il suo nuovo romanzo Le Tre Ciotole , edito da Mondadori. 'Sto vivendo il tempo della mia vita adesso - ha dichiarato - dico tutto, faccio tutto, ...Raccontare il male In top ten debutta (in attesa di, Erin Doom e Federica Pellegrini, un trio di autrici molto diverse i cui libri, appena usciti, dominano sulle piattaforme) anche ...

Michela Murgia: «Il tumore Ora dico tutto tanto che fanno, mi licenziano L'armadio però lo sto già svuotando ilmessaggero.it

In uno degli incontri più attesi del Salone del Libro di Torino, la scrittrice Michela Murgia, in occasione della presentazione del suo nuovo romanzo Tre Ciotole, ha incantato il pubblico ...E per fortuna che, giusto ieri, Michela Murgia al Salone del libro puntava il dito contro quelli che a suo dire sono i "fascisti" da combattere. E cioè Giorgia Meloni e il suo governo. Perché a ...