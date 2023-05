Meteo | le previsioni | oggi ancora pioggia | ma da domenica-lunedì torna in sole in quasi tutta Italia

(Di sabato 20 maggio 2023)con la Romagna alluvionata e il nord ovest in allerta arancione.sabato 20 maggiomale, domani un primo miglioramento.Un nuovo ciclone porterà piogge intense...

Poi da lunedìin miglioramento grazie all'entrata di un anticlone che porterà tempo dal sapore estivo con temperature al Nord fino a 30 gradi. Intanto questa ulteriore ondata di maltempo del ...SIRACUSA -di maltempo sull'intero weekend. Allerta' arancione ' confermata per il Siracusano anche per la giornata di domenica 21 maggio, mentre nel nord - est della Sicilia allerta innalzata ...... tenuto conto della criticità idraulica segnalata dalle allertee dallemeteorologiche per i prossimi giorni. Si ricorda che è molto pericoloso frequentare queste aree perché il ...

Meteo Prossima Settimana: guardate cosa ci attende già da Lunedì 22 Maggio! La notizia è appena arrivata iLMeteo.it

Previsioni meteo con la Romagna alluvionata e il nord ovest in allerta arancione. Oggi sabato 20 maggio ancora male, domani un primo miglioramento. Un nuovo ciclone porterà piogge intense nel weekend ...Le prime tendenze fino all'inizio di giugno. Una graduale attenuazione dell'instabilità rispetto a questi ultimi giorni si noterà già nel corso della prossima settimana, con la scomparsa di vortici in ...