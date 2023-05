Mercenari della Wagner responsabili del massacro di 500 persone nel villaggio del Mali

... un gruppo digestito da Yevgeny Prigozhin, uno stretto alleato del presidente russo, ... Negli ultimi mesi, i combattenti di Wagner hanno guidato la spinta russa per impadronirsicittà ...Il capocompagna di soldatidel Gruppo Wagner , Yevgeny Prigozhin, ha dichiarato di aver completato la catturacittà di Bakhmut, in cui si combatte la battaglia più logorante dall'inizio ...20 mag 15:47 Kiev: falso l'annunciocattura di Bakhmut L'esercito ucraino ha negato che iWagner abbiano preso il pieno controllocittà di Bakhmut e ha riferito che le sue ...

Dall'Iraq all'Ucraina: perché stanno tornando i mercenari Inside Over

Centinaia di persone morte nel villaggio di Moura, nella regione di Mopti in Mali, per mano di truppe comandate da mercenari russi. Lo dice un nuovo rapporto delle Nazioni Unite.mentre si rincorrevano le voci della conquista della città da parte delle truppe mercenarie russe del Gruppo Wagner. Difensori ancora in azione - Il fondatore Yevgeny Prighozin ha affermato in pompa ...