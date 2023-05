Mercato stagionale a Marina di Ardea | dietro front del Comune | sospeso dopo i disagi | ripartirà a giugno con modifiche alla viabilità

(Di sabato 20 maggio 2023)didi, ilfae lo sospende, anche se solo temporaneamente, per apportare lea seguito deisegnalati dai cittadini. E’ questo, in sintesi, il contenuto dell’ultima ordinanza firmata dal Sindaco Maurizio Cremonini (qui il testo) che è corso ai ripari per regolamentare meglio lo svolgimento deldomenicale da qui a settembre, soprattutto in ottica dellauna sola giornata quindi, quella della settimana scorsa, sia in questo fine settimana che nel prossimo ilnon ci sarà: si riprenderà ae, speriamo, ...

Con il mese di maggio è partito il serviziodi controllo delle zanzare messo in atto da Alia Servizi Ambientali SpA nelle aree ... - Sabato 20 maggio: presso ildi Lasta a Signa - ...Il maltempo, con temperature più basse della media, bombe d'acqua e vento forte, dopo ... in occasione della giornata mondiale delle Api celebrata con gli apicoltori aldi Campagna ......rovesci e una primavera anomala con precipitazioni quasi due volte oltre la media, a ... prima di mettere il grano sul, dovrà sottoporlo ad un processo di essiccazione'. Per la frutta ...

Mercato farmacia. Bene etico, in calo libera vendita: con maltempo ... Farmacista33

Mercato stagionale di Marina di Ardea, il Comune fa dietro-front e lo sospende, anche se solo temporaneamente, per apportare le modifiche alla viabilità a seguito dei disagi segnalati dai cittadini. E ...Leao e Giroud in campo con la Samp per invertire la tendenza: sono entrambi a quota 13 gol stagionali, ma entrambi in astinenza da troppo Sì, serve fare gol e il concetto è… Leggi ...