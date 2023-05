Meningite | Orso Niguarda | “Vaccinazione importante per proteggere anche chi non può ricevere vaccino”

(Di sabato 20 maggio 2023) (Adnkronos) – “Pre-Occupiamoci della: agire oggi peril domani. Storie che aiutano a scegliere”, evento promosso da Adnkronos Comunicazione, con il supporto non condizionante di Gsk, è stata l’occasione per ribadire l’importanza dellacontro la. All’incontro è intervenuto, tra gli altri, Maurizio, responsabile del Centro vaccinale dell’ospedaledi Milano. L'articolo proviene da Italia Sera.

Così Maurizio, responsabile del Centro vaccinale dell'ospedale Niguarda di Milano, a margine dell'incontro "Pre - Occupiamoci della: agire oggi per proteggere il domani. Storie che ...Così Maurizio, responsabile del Centro vaccinale dell'ospedale Niguarda di Milano, a margine dell'incontro "Pre - Occupiamoci della: agire oggi per proteggere il domani. Storie che ...Laè una patologia rara ma molto grave, con esiti disabilitanti e spesso fatali - avverte ... sottolinea Maurizio, responsabile del Centro vaccinale dell'ospedale Niguarda. "La maggior ...

Orso (Niguarda): "Vaccinare contro meningite protegge bimbi e ... Entilocali-online

(Adnkronos) – “Pre-Occupiamoci della meningite: agire oggi per proteggere il domani. Storie che aiutano a scegliere”, evento promosso da Adnkronos Comunicazione, con il supporto non condizionante di G ...(Adnkronos) – “La profilassi vaccinale contro la meningite è di fondamentale importanza, perché impedisce non solo che il soggetto vaccinato contragga la malattia, ma protegge dalla diffusione di ques ...