Meningite | Borriello Regione Lombardia | “Copertura vaccinale alta | ma importante continuare sensibilizzazione”

(Di sabato 20 maggio 2023) (Adnkronos) – La dottoressa Catia Rosanna, responsabile della Struttura malattie infettive, vaccinazioni e performance di prevenzione della direzione generale Welfare della, è intervenuta in occasione dell’incontro “Pre-Occupiamoci della: agire oggi per proteggere il domani. Storie che aiutano a scegliere”, aperto al pubblico, svoltosi presso l’Ospedale Niguarda di Milano e promosso da Adnkronos Comunicazione, con il supporto non condizionante di Gsk. L'articolo proviene da Italia Sera.

In primo luogo, laè una malattia che, data la sua gravità, fa paura. Poi, perché, dal ... "Riguardo la vaccinazione anti - meningococcica - continua- soprattutto per i neonati, la ...Così Catia Rosanna, responsabile della Struttura malattie infettive, vaccinazioni e ... in occasione dell'incontro "Pre - Occupiamoci della: agire oggi per proteggere il domani. ...All'evento hanno preso parte anche Catia Rosanna, responsabile della Struttura malattie ... presidente del Comitato nazionale contro la

Meningite, Borriello (Regione Lombardia): “Copertura vaccinale alta ... Adnkronos

(Adnkronos) – “In Lombardia i bambini ricevono all’età di due mesi il vaccino per il meningococco B, che è uno dei due ceppi circolanti in Europa e in Italia in particolare, e con tre dosi abbiamo una ...(Adnkronos) – La dottoressa Catia Rosanna Borriello, responsabile della Struttura malattie ... è intervenuta in occasione dell’incontro “Pre-Occupiamoci della meningite: agire oggi per proteggere il ...