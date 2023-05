Meloni | «Voglio tornare prima per vedere e lavorare di persona in Emilia Romagna»

(Di sabato 20 maggio 2023) «La mia coscienza mi impone di». Così Giorgianella notte di Hiroshima ha aperto la conferenza stampa per quella che è la fine del lavoro del nostro premier in Giappone per il G7. Un rientro quindi anticipato rispetto ai programmi. Domani quindi l'Italia non sarà presente all'incontro dei vari leader con Zelensky «ma tutti i presenti che hanno mostrato vicinanza all'Italia sono concordi con la mia decisione di anticipare il rientro». Il presidente del Consiglio quindi domani mattina dovrebbe atterrare direttamente a Forlì per una visita alle zone alluvionate ed alcune riunioni con le autorità locali.

