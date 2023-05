Meloni-Trudeau | sui diritti Lgbtq è botta e risposta | «Canada preoccupato» E lei | «Agiamo come altri governi»

Va bene, soprattutto in questi giorni drammatici, nessuno perderà il sonno per Justin, il premier canadese. Che ieri, al G7 giapponese, in un bilaterale con, ha espresso "preoccupazioni" per i diritti delle persone Lgbt in Italia. Se l'incidente non va sopravvalutato, ...Prima della "sorprendente" frase sui diritti Lgbtq rivolta a Giorgia, nel loro faccia a faccia a Hiroshima,era riuscito a fare perdere la calma in pubblico perfino a Xi Jinping, ......espressione di disappunto e irritazione di. Non è un caso che, nelle ore successive, dall'entourage della presidente del Consiglio filtri una "profondo sorpresa" per le parole di. Un ...

G7, Meloni "sorpresa" dalla frase di Trudeau su Italia e diritti Lgbt TGCOM

A Hiroshima al G7 ha tenuto banco l'alluvione in Romagna, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha utilizzato il suo smartphone per mostrare ai ...Justin Trudeau è probabilmente il primo ministro più gay friendly dell’Occidente. Nel 2016 è stato il primo premier della ...