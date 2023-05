Meloni-Tajani | il colpaccio milionario | voci pesantissime da Bruxelles

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) Karl Marx, sempre molto caro ad una certa sinistra, sostiene che «la Storia si ripete sempre due volte: la prima come tragedia, la seconda come farsa». Non a caso proprio quella certa sinistra ha preso la palla al balzo, nella circostanza, quella messa sul campo dal Sole 24 Ore raccontando che il Tribunale dei brevetti non sarebbe arrivato a Milano, per attaccare maggioranza e governo, paventando un'Ema due (l'Agenzia europea del farmaco finita ad Amsterdam perla distrazione dell'allora governo Gentiloni), cioè la storia che si ripete. Ma la storia, a volte, «non si ripete, ma fa rima», citando lo scrittore americano Mark Twain, lasciando ad una certa sinistra il gusto amaro della farsa, dopo averci consegnato la tragedia di Ema. «Il governo italiano ha concordato con Francia e Germania di istituire a Milano la sezione distaccata della divisione centrale del Tribunale unificato dei ...