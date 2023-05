(Di sabato 20 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2023 "Credo, come dicevo, che sia stato un successo per il Giappone e penso che l'Italia debba essere molto. Io sono moltodelchealla discussione dei risultati cheraggiunto.", le parole diin conferenza stampa dopo il G7. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

ha aggiunto che ' Siamo considerati partner affidabili e credibili. L'Italia deve essere' dei risultati del G7, 'abbiamo ottenuti dei risultati importanti'.E in effetti, al netto dell'incidente con Trudeau,avrebbe di che essere. La passeggiata tra Biden e Von der Leyen, la solidarietà di Macron per la situazione in Emilia - Romagna, ...La Camera dei Deputati ha confermato la fiducia al Dl Bollette promosso dal governola maggioranza, che si affida alle parole di Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera, secondo cui " "Il decreto bollette ...

Meloni: Soddisfatta del contributo che abbiamo portato al G7 - Il ... Il Sole 24 ORE

L’abbraccio con Zelensky, la mano stretta a Biden, il capannello con Macron e von der Leyen per mostrare i danni dell’alluvione in Emilia-Romagna: è stato, per Giorgia Meloni, un G7 da protagonista, ...(Adnkronos) – “Ho deciso di tornare in Italia, non riesco più a stare lontana in un periodo così complesso. Ho bisogno di lavorare e stare in prima persona” sull’emergenza. Lo ha detto il premier Gior ...