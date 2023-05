(Di sabato 20 maggio 2023) (Agenzia Vista) Giappone, 20 maggio 2023 "Abbiamonel dibattito in seno al G7 ildei, del traffico degli esseri umani, di come si combatte la migrazione illegale. Abbiamo discusso dell'Africa, della Tunisia, che sarà citata nel documento , le parole diin conferenza stampail G7. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

...42:30anticipa il rientro in Italia dal G7 Il presidente del Consiglio, Giorgia, ... Tutto è accaduto verso le 9.30 di giovedì scorso quando - comedal Resto del Carlino - i due ...13.20 La presidente del Consiglio, Giorgia, terrà una conferenza stampa al Grand Prince ... nel Ravennate, due sono gravi mentre gli altri due hannoferite ritenute più lievi. Sul ...La presidente del Consiglio Giorgiaraggiungerà già domani , nel pomeriggio, la regione, per ... I quattro hannovari traumi, ma sono tutti coscienti. La speranza nonostante la nuova ...

Meloni: Riportato dopo anni al G7 il tema dei fenomeni migratori La7

"Abbiamo riportato, dopo anni nel dibattito in seno al G7 il tema ... Abbiamo discusso dell'Africa, della Tunisia, che sarà citata nel documento , le parole di Meloni in conferenza stampa dopo il G7. ...Alluvione Emilia Romagna, Ravenna è il nuovo epicentro della catastrofe. Le "piene" dei fiumi, una ventina quelli esondati (un'enormità senza precedenti), non riescono ...