Meloni potrebbe anticipare il rientro G7 per l' emergenza maltempo

(Di sabato 20 maggio 2023) AGI - La presidente del Consiglio Giorgiail suodal summit G7 di Hiroshima e tornare in Italia per seguire da vicino l'in Emilia-Romagna. È quanto si apprende da fonti G7, secondo cui la premierripartire domani. Martedì alle 11 è convocato il Consiglio dei ministri che prenderà i primi provvedimenti sulla tragedia in Emilia Romagna

