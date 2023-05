Meloni | Martedì le misure per l' Emilia-Romagna | le risorse si trovano

(Di sabato 20 maggio 2023) "Ho bisogno del tempo necessario per organizzare al meglio il Cdm e i provvedimenti che saranno approvati nella giornata di" per l'alluvione in. Lo afferma la presidente del Consiglio dei ministri Giorgiain un punto stampa dal G7 di Hiroshima. "Chiaramente dovremo...

La mia coscienza mi ha imposto di tornare" Così la premierin rientro dal G7 di Hiroshima per l'emergenza maltempo."Mi serve il tempo per organizzare al meglio il CdM di. In questi ...Frecce ok fra Bologna e Firenze Identificata la 14a vittima: è un pensionato di 79 anni che abitava a Faenza 2023 - 05 - 20 17:36:21: "Provvedimenti per alluvione al Cdm" 'Ho bisogno ...alle 11 è convocato il Consiglio dei ministri per i primi provvedimenti sulla tragedia in Emilia Romagna. Con la decisione di rientrare prima in Italia, la premier Giorgiaha deciso di ...