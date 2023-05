Meloni | Le risorse per l' alluvione si trovano - A giugno 2024 G7 in Puglia

(Di sabato 20 maggio 2023) Leggi Anche G7,'sorpresa' dalla frase di Trudeau su Italia e diritti Lgbt Leggi Anche G7 in Giappone, i leader avvertono la Cina: 'No a militarizzazione e coercizione economica' 'Con la Cina ...

Alluvione Emilia - Romagna: gli abbracci adi Biden, von der Leyen e Zelensky IN GIAPPONE Fotogallery - Il bilaterale della discordia trae Trudeau LE IMMAGINI Fotogallery - Zelensky a ...... di apprezzare l'impegno che, Salvini & Co. gli hanno assicurato. Così, sulla parola. E ... Va bene la proposta di Schlein di "spostaredel PNRR per la prevenzione e messa in sicurezza del ..."La sfida è far capire agli africani che loro devono sfruttare al meglio le loroe aiutarli", ha detto, sottolineando l'importanza "dell'attenzione all'Africa", "un tema dimenticato in ...

Emilia Romagna, Meloni: Risorse le troveremo, ora si deve fermare ... Il Sole 24 ORE

“Ho deciso di tornare in Italia. Ho fatto qui il mio lavoro, ma non riesco a stare lontano dall’Italia in un momento complesso”: Giorgia Meloni lascia in anticipo il G7 di Hiroshima vista l’emergenza ...Tanti i temi toccati durante la conferenza stampa tenuta a Hiroshima: dal supporto ricevuto per il maltempo che ha flagellato l'Emilia Romagna, alla Cina, passando per lo "scontro" contr Tradeau ...