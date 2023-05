Meloni lascia in anticipo il Giappone | «Devo tornare a occuparmi dell’Emilia-Romagna» L’annuncio sul G7 | «Il vertice 2024 in Puglia» – Il video

(Di sabato 20 maggio 2023) «L’Ucraina sa di poter contare sul sostegno italiano a 360 gradi. In questi due giorni abbiamo portato il nostro punto di vista»: così la premier Giorgiain conferenza stampa dal, a Hiroshima, dove si trova in occasione deldel G7. Ancora per poco: «Ho bisogno diin Italia per vedere quel che accade in Emilia, la mia coscienza me lo impone e l’ho spiegato anche agli altri leader. Mi serve il tempo per organizzare al meglio il Cdm e i provvedimenti che saranno approvati nella giornata di martedì», ha spiegato, riferendosi alle alluvioni che stanno devastando la regione. «Chiaramente – ha specificato la premier – dovremo stanziare le risorse per l’emergenza, per quelle della ricostruzione dobbiamo aspettare di capire di più parlando con le persone. Preghiamo che questo disastro si fermi. ...

