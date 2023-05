Meloni lascia G7 in anticipo | “Mia coscienza mi impone di tornare”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 20 maggio 2023) La presidente del Consiglio: "Non posso stare lontana dall'Italia in un momento così complesso. Soddisfatta del summit, abbiamo ottenuto risultati importanti" “Ho deciso diin Italia, non riesco più a stare lontana in un periodo così complesso. Ho bisogno di lavorare e stare in prima persona” sull’emergenza. Così la presidente del Consiglio Giorgianella conferenza stampa al termine della sua partecipazione al G7 di Hiroshima. Il governo “come avete visto è impegnato, e di questo ringrazio tutti, ma la miadopo due giorni e più di distanza midi. E’ una scelta che ho condiviso con gli altri leader che ringrazio per la loro solidarietà, espressa a 360 gradi anche con disponibilità di aiuto. La mia è una scelta che tutti hanno compreso e sostenuto. Serve anche a ...