(Di sabato 20 maggio 2023) AGI - "Ho deciso diin. Ho fatto qui il mio lavoro, ma non riesco a stare lontano dall'in un momento complesso. Ho bisogno di dare le risposte necessarie. Il governo è mobilitato, la mia coscienza midi. La scelta è stata condivisa con gli altri leader del G7". Lo dice la premier Giorgianella conferenza stampa finale del G7.sottolinea che è difficile fare "una quantificazione" dei fondi da utilizzare "ma le risorse le troveremo nelle pieghe dei nostri bilanci. Serviranno provvedimenti per alleviare le famiglie e le imprese" e allentare "le norme burocratiche". Servirà un commissario? "Tutto quello che c'e' da fare lo facciamo", afferma.ha aggiunto che "Siamo considerati partner ...

...42:30anticipa il rientro in Italia dal G7 Il presidente del Consiglio, Giorgia, ... Anche nella Marche laè particolarmente difficile. Confagricoltura è vicina alle popolazioni ...'Domani il presidente del Consiglio Giorgia, sarà nelle zone alluvionate e verrà anche a Forlì'. Così 'potremmo rappresentarle la'. Lo ha detto il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini in una conferenza stampa, questo pomeriggio ...Intanto, anche in Piemonte si è messa in moto la macchina della Protezione civile, che avverte: 'Piena del Po prevista per domenica sera, lava monitorata'. - - > 20 mag 18:02: le ...

Meloni: "La situazione impone di tornare in Italia" AGI - Agenzia Italia

Giorgia Meloni lascia in anticipo il G7 di Hiroshima per seguire da vicino l'emergenza in Emilia-Romagna. "Il governo è stato ...Ancora allerta rossa per l'alluvione e il maltempo in Emilia Romagna, dove domenica arriverà Giorgia Meloni per visitare le zone colpite da pioggia ed esondazioni. In provincia di Ravenna cade un elic ...