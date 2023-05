Meloni | ' G7 italiano si terrà dopo metà giugno in Puglia'

La premier Giorgiaha annunciato da Hiroshima che il G7 2024 a guida italiana si terrà nella seconda metà di giugno, "dopo il voto europeo" previsto il 9 - 10, e che la sede sarà la Puglia. "Abbiamo scelto la ...... che l'Italia conosce più di tutti gli altri ", ha dichiarato Giorgia, protagonista in ... Siamo soddisfatti del contributoa questo vertice del G7 ", ha concluso il premier. Negli ultimi ...Ho portato il punto di vistaper contribuire a un futuro di sicurezza e prosperità ' . Così in un tweet il premier Giorgia, che rientrerà nella notte in Italia dal summit per seguire ...

La decisione era stata comunicata direttamente dalla Meloni al governatore Michele Emiliano, prima della conferenza stampa. “Ho avuto modo di ringraziarla - afferma il presidente della Regione - per ...Hiroshima, 20 mag. (askanews) - "Il G7 del 2024 si terrà alla metà di giugno, stiamo aspettando la data delle elezioni europee, dovrebbe essere il 9-10 giugno e quindi immediatamente dopo potremo fare ...