Meloni | G7 del 2024 si terrà in Puglia

18.15: prossimo G7 sarà in Puglia "Abbiamo riportato al centroG7 il tema dell'immigrazione e anche le nostre idee per il G7prossimo anno che l'Italia presiederà". "La sedeprossimo G7 ..."Ho bisognotempo necessario per organizzare al meglio il Cdm e i provvedimenti che saranno approvati nella giornata di martedì" per l'alluvione in Emilia - Romagna, ha affermatoin un ...... in Giappone, l'ultima per il presidenteConsiglio Giorgia, che ha deciso di cancellare una parte dei propri impegni internazionali per far ritorno in Italia e visitare le zone alluvionate ...

Meloni mostra ai leader del G7 le immagini dell'alluvione Agenzia ANSA

Giorgia Meloni lascia in anticipo il G7 di Hiroshima per seguire da vicino l'emergenza in Emilia-Romagna. "Il governo è stato ...(Agenzia Vista) Giappone, 20 maggio 2023 "Il G7 del 2024 si terrà in Italia e sarà dopo le elezioni europee in Puglia", l'annuncio di Meloni in conferenza stampa dopo il G7 in Giappone. / Palazzo ...