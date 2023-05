Meloni anticipa il rientro dal G7 | “Non posso stare lontana dall’Italia in un momento come questo” video

(Di sabato 20 maggio 2023) “Nondall’ Italia incosì complesso. La mia coscienza mi impone di tornare. Grazie a leader per solidarietà dimostrata all’Italia”. Esordisce così il premier, Giorgianella conferenza stampa al Grand Prince Hotel di Hiroshima. Sono le 23 ora locale (le 16 in Italia), quando il presidente del Consiglio, dopo una impegnativa giornata in Giappone per la riunione del G7, decide dire ilin Italia per seguire da vicino l’emergenza maltempo che ha colpito in particolare l’Emilia Romagna. Un abbraccio con Zelensky, la mano a Biden, la riunione con Macron e von der Leyen per mostrare i danni dell’alluvione in Emilia-Romagna: è stato, per Giorgia, un G7 da protagonista. “Sono soddisfatta del ...

Meloni anticipa il rientro in Italia: "Soddisfatta, prossimo summit in Puglia a giugno 2024"

