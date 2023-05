Meloni al G7? Leader dei grandi | cosa succederà tra un anno | si decide tutto ora

(Di sabato 20 maggio 2023) Oggi la sua “prima” al G7 con gli occhi puntati sui dossier caldi – Cina, Ucraina, disarmo nucleare ed energia – e lo sguardo già proiettato al prossimo vertice dei big del mondo che si terrà proprio in Italia (a cui toccherà la presidenza nel 2024). Giorgia, dopo lo scalo in Alaska seguito al Consiglio d'Europa di Reykjavik, è giunta ieri in Giappone con un giorno di anticipo. Scopo? Il bilaterale con il primo ministro Fumio Khishida. Un partenariato elevato a rango «strategico», quello con dirimpettaio nipponico, che conferma l'attenzione di Palazzo Chigi nei confronti di un importante alleato nell'indo-pacifico e che rientra pienamente nell'obiettivo di rafforzare l'Italia e il bacino del Mediterraneo nel grande gioco fra i due “oceani”. Questo del resto è il ruolo che la presidente del Consiglio intende ritagliarsi al suo esordio al summit di stanza – per ...

