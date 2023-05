Meloni | “Addestramento di piloti ucraini? Noi non abbiamo F16 | è una decisione che valutiamo con gli alleati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) “Noi non disponiamo di F16 per cui difficilmente possiamo partecipare al progetto: si parla di un eventualedi, unache nonancora preso e checon gli”. Giorgia, intervenendo dal G7 di Hiroshima, non ha escluso nessuna strada a proposito delladegli Usa di dare il via libera all’dei. La presidente del Consiglio, tra le altre cose, ha anche avuto un bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Che ha poi diffuso su Telegram un video insieme alla leader, accompagnato da un messaggio che parla proprio della difesa aerea: “È importante continuare il dialogo tra Ucraina ...