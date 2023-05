Medvedev-Tsitsipas oggi | semifinale ATP Roma 2023 | orario | programma | tv | streaming

(Di sabato 20 maggio 2023) Tempo di semifinali al Foro Italico di. Gli Internazionali d’Italiapresentano il loro penultimo atto a livello maschile, e la secondaè quella che mette di fronte Daniile Stefanos, in un ormai classico del circuito visto il numero di precedenti. Siamo, infatti, alla dodicesima sfida tra i due; acomanda il russo per 7-4, ma le ultime due sfide si sono concluse a favore del greco, che sulla terra rossa ha decisamente un’altra marcia. Il tutto per quanto ormai sia passata la fase di odio puro per la superficie da parte di, che sta ottenendo risultati molto dignitosi per quello che non è comunque il suo terreno. Si giocherà in unarannuvolata, e potrebbe non essere impossibile vedere anche dei ...

When Daniil& Stefanoscross paths, it's always frosty. Not a word spoken by either of them or a fake high - five This feud is going to be a classic over the next 15 years pic.twitter.com/...A seguire, Stefanose Daniilincroceranno le racchette per la dodicesima volta. Daniil ha vinto sette dei loro duelli, ma la superficie è chiaramente dalla parte di Stefanos, ...CAMPO CENTRALE ore 13 (7) Rune vs (4) Ruud a seguire (3)vs (5)non prima delle 19 (30) Kalinina vs Rybakina/Ostapenko a seguire (1) Gauff/Pegula vs (4) Hunter/Mertens

Tsitsipas-Medvedev, semifinale di lusso al Foro Internazionali BNL d'Italia

