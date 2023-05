Medvedev-Tsitsipas | Internazionali BNL d’Italia | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 maggio 2023) Quest’oggi, con orario d’inizio stimato per le 15, si disputa la sfida tra, valida per la semifinale degliBNL. Uno scontro che sarebbe stato degno anche della finale e che quindi ha il sapore di un atto conclusivo anticipato. Esito incerto ma sembra invece sicuro lo spettacolo. Ecco dunque lee dove vedere intelevisiva il match, lesulla sfida Una semifinale dal sapore di finale se andiamo a vedere le posizioni in graduatoria e la caratura dei due protagonisti.invece hanno dovuto anticipare il loro incrocio alla semifinale. Chi vince ...