Medvedev si aggiudica la semifinale più bagnata del mondo

Leggi su agi

(Di sabato 20 maggio 2023) AGI - Per raccontare la surrealedegli Internazionali vinta dasu Tsitsipas 7-5, 7-5 serve rifarsi al giochino del "se fosse" (un fiore, una città, un animale, un film). Se fosse un film andata quella in scena dalle 16 sul Campo Centrale degli Internazionali d'Italia e conclusa alle 22.30 si intitolerebbe "lapiù pazza del". O anche "lapiùdel". Uno stillicidio di teloni messi e tolti, di ombrelli aperti e chiusi sugli spalti, di scritte "play suspended" in tv con il "no play before" che si aggiornava continuamente posticipando l'attesa degli spettatori dei due poveri protagonisti che notoriamente si detestano e che dopo questo match potrebbero detestarsi ancora di più. Inaugurata con il break iniziale ...