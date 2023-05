Me lo impone la coscienza L' annuncio di Meloni | via in anticipo dal G7

(Di sabato 20 maggio 2023) Giorgialascia inil G7 di Hiroshima per seguire da vicino l'emergenza in Emilia-Romagna. "Il governo è stato mobilitato, voglio ringraziare le oltre 5mila persone che sono di stanza in Emilia Romagna e stanno dando una mano con i soccorsi e hanno affrontato l'emergenza, e tutti ministri e i membri del governo che si stanno occupando della situazione" spiega la premier in conferenza stampa al Grand Prince Hotel della città giapponese - però la miadopo due giorni e più di distanza dal territorio nazionale in un momento così complesso midi tornare. È una scelta che ho condiviso con gli altri leader".ringrazia poi i leader del summit per la "solidarietà che è stata espressa ha 360 gradi" e la "disponibilità di aiuto quando fosse necessario: è una scelta che ...

