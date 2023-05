Mattia Zenzola fidanzato? Il ballerino parla della sua situazione sentimentale

Leggi su biccy

(Di sabato 20 maggio 2023) In due anni nella scuola di amiciha stretto alcuni bellissimi rapporti con diversi colleghi, in primis il legame con Christian Stefanelli (con cui ha anche fatto un tatuaggio) e poi il flirt con Maddalena Svevi, che però è durato quanto un gatto in tangenziale. Ma adesso il vincitore di Amici 22 è innamorato? In un’intervista rilasciata a Chi il 19enne ha svelato di essere single e di voler pensare a sé stesso adesso. “Se sono innamorato di qualcuno? Per ora comincio a innamorarmi di me, sto iniziando ad amarmi un pochino di più. E l’amicizia con Raimondo Todaro? È stato il mio mentore. – riportano su Blogtivvu – Lui mi ha dato la maglia, mi ha fatto entrare qui dentro, ha creduto sempre in me, ed è stata la persona che quando me ne sono dovuto andare per l’infortunio mi ha dato una seconda possibilità. Gli devo tanto e non me lo ...