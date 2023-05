Matteo Paolillo | l' esordio Come te racconta l' empatia tra le persone | Siamo tutti diversi ma tutti uguali

(Di sabato 20 maggio 2023)ciè iniziato il tuo percorso musicale Il mio percorso musicale ha preso il via per gioco quando ero al liceo e facevo un po' freestyle. Quindi mi sono avvicinato al rap e poi mi sono ...

... 51,75 euro DISTINTI MONTE MARIO CAT2: 40,25 Chi canterà I cantanti annunciati per il concerto, al momento, sono questi: Ariete, Bresh, Ernia, Gazzelle, Geolier, Guè, Lazza, Mahmood,...pronto per il festival di Sanremo: il palco dell'Ariston l'ha già calcato, ma come ospite. L'appello al direttore artistico Amadeussi trasferisce a soli 18 anni a Roma ...

Matteo Paolillo punta sulla musica: Faticavo a pagare l'affitto, Mare Fuori ha cambiato tutto Music Fanpage

E' uscito "Come te", primo album di Matteo Paolillo, autore di "Origami all'alba", colonna sonora della terza stagione della fortunatissima serie tv "Mare Fuori", che ha scalato le classifiche musical ...Sul red carpet il regista ha regalato alla cantante teneri sguardi innamorati, che hanno subito catturato l’attenzione dei paparazzi confermando il gossip tra i due.