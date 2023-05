Maternità surrogata reato universale | ora la maggioranza accelera

(Di sabato 20 maggio 2023) Il centrodestra punta a far approdare la proposta di legge già nel mese di giugno: "Stiamo lavorando per questo"

Roccella ha poi aggiunto che " il Canada è un Paese in cui c'è la pratica della, ritenuta solidale, ma non lo è. Le donne tramite rimborsi vengono remunerate, ma di meno, non come ...... la prima in Italia di questo tipo che ha scatenato polemiche politiche bipartisan sul fatto che l'evento possa promuovere lache è vietata dalla legge. A pochi metri dall'...... la prima in Italia di questo tipo che ha scatenato polemiche politiche bipartisan sul fatto che l'evento possa promuovere lache è vietata dalla legge. A pochi metri dall'...