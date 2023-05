Mastella sul dissesto idrogeologico | “Serve iniziativa con istituzioni | università e tecnici”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “un coordinamento istituzionale per un’azione di controllo sistematico sul reticolo idrico e per mettere in campo efficaci azioni di difesa del suolo. Chiederó al presidente della Regione Vincenzo De Luca di convocare rappresentanze comunali e provinciali,e strutture tecniche, onde valutare la situazione della Campania. In modo particolare quella delle singole realtà, dove la situazione idrogeologica presenta maggiori rischi”, così in una nota il sindaconell’annunciare unaistituzionale per proomuovere la riduzione del rischio. “Occorre creare uno spirito repubblicano tra leper prevenire i disastri naturali e fare, senza farsi imprigionare dal partito del no, da burocrazie ...