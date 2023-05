Massari | dalla crema pasticcera allo streaming

Leggi su panorama

(Di sabato 20 maggio 2023) Una serie tv racconterà la vita di Iginio. Il re dei dolci la anticipa a Panorama e rivela alcuni dettagli inediti della sua vita: dagli inizi come pugile all’esperienza in Bauli e Barilla (ha inventato i biscotti Abbracci), alla passione di scrivere fiabe rivisitate in chiave dolce. «Quella che mi piace di più è Cappuccetto Rosso bon bon». «Non dire gatto se non l’hai nel sacco». Iginio, il Maestro dei Maestri pasticceri, liquida così, con un detto che starebbe bene in bocca all’onorevole Pier Luigi Bersani, campione mondiale di frasi fatte, il riferimento alla miniserie televisiva che lo riguarda. Un docufilm, in tre o quattro puntate, nel qualeinterpreta sé stesso oggi, a 80 anni e 9 mesi, mentre una rosa di attori, ancora da definire, saranno Iginio nelle varie fasi della vita: giovane che da Brescia emigra ...