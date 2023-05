Massa | detenuto in permesso fugge con Harley Davidson Voleva andare in Baviera Arrestato sul Garda

Evaso durante un permesso premio dal carcere diCarrara), dove eraper condanne definitive per reati contro il patrimonio, un 54enne tedesco è poi riuscito a impossessarsi di una Harley Davidson fingendo di volerla acquistare. Con la ...Ma la fuga del54enne tedesco evaso mentre usufruiva di un permesso premio dal carcere die fuggito con una Harley Davidson, (eraper condanne definitive per reati contro il ...Untedesco ha provato a fuggire con una Harley Davidson durante un permesso premio dal carcere di, dove era rinchiuso per condanne definitive per reati contro il patrimonio. Il 54enne con ...

Massa: detenuto in fuga con una Harley Davidson, ma i carabinieri lo arrestano sul lago di Garda LA NAZIONE

