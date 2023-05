Marito e moglie si separano | il cane finisce in discarica | trovato tra un cumulo di rifiuti

si separano, e a farne le spese è il cane di famiglia: il cucciolo, malato e sofferente, è stato abbandonato in discarica . È stato ritrovato tra cumuli di spazzatura, quasi incapace ...'Presto avrò certamente un incontro con la dirigenza - ha risposto il tecnico in sala stampa a chi gli chiedeva lumi sul suo avvenire in rossoblù - ma quandovanno d'accordo credo che ...Nei giorni seguenti al recupero si è scoperto che Pietro un proprietario ce l'aveva, ma per incomprensioni traera stato abbandonato, e incapace di sopravvivere in strada, si stava ...

Ragusa, marito e moglie si separano: il cane finisce in discarica TGCOM

Il marito maltratta ripetutamente la moglie per quattro anni, anche in presenza del figlio. La moglie denuncia il marito per il reato di maltrattamenti in famiglia, ex art. 572 cp. L’uomo viene ..."Presto avrò certamente un incontro con la dirigenza - ha risposto il tecnico in sala stampa a chi gli chiedeva lumi sul suo avvenire in rossoblù - ma quando marito e moglie vanno d’accordo credo che ...