Mario | Carlo e Luca Verdone L’omaggio al neorealismo

(Di sabato 20 maggio 2023)(…) Possiamo definire “cinematografico” il movimento creativo, fiorito in Italia attorno alla seconda guerra mondiale, il quale, basandosi sulla realtà e vedendola con semplicità e coralmente ma criticamente, interpreta la vita com’è e gli uomini come sono. (…)(…) Prendiamo Ladri di biciclette. È la storia di una bicicletta rubata, avviene tutto in un giorno, di domenica. Un padre con un bambino alla ricerca della bicicletta, il tentativo finale del furto, il padre catturato dalla folla, il bambino che lo consola salvandolo dal linciaggio. Beh, fu un grande film. Un film capolavoro. Un’o- pera che negli anni ha avuto il successo che si meritava. La grandezza di questo film, come di altri, era di non prendere generici di professione, ma gente dalla strada. A uno, ...