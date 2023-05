Maria De Filippi | la scelta che stravolge Mediaset | chi caccia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) L'ultima edizione di Amici si è appena conclusa, ma un programma così grande e importante pernon si ferma mai per davvero. Già impazzano le indiscrezioni sul prossimo anno del talent condotto daDe: il cast dei professori potrebbe subire almeno una modifica. L'indiziato principale per lasciare la scuola di Amici è Raimondo Todaro: stando a quanto riporta il settimanale Nuovo, il rapporto tra il ballerino e la Denon è dei migliori. La conduttrice considererebbe Todaro “presuntuoso e pieno di insinuazioni, oltre che di dietrologie”, si legge su Nuovo. Ovviamente queste indiscrezioni non sono state confermate, ma la novità è che è spuntato il nome del possibile sostituto di Todaro: si tratta di Giuseppe Giofrè, che dopo aver vinto la categoria ballo nell'undicesima edizione di ...