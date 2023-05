Marco Mengoni e Elodie | Pazza Musica è tutta da ballare

(Di sabato 20 maggio 2023)oggi ci hanno regalato l’anteprima del video di, il loro nuovo singolo che promette di farcil’estate. Una preview audio diera trapelata per errore anche un paio di giorni fa nel catalogole di Instagram, ma è stata prontamente rimossa. Ora – la stessa preview – l’ha resa disponibilesu TikTok mostrando anche un breve spezzone del video. L’ambientazione, i look e le comparse mi hanno troppo ricordato il video di Can’t Hold Us Down di Christina Aguilera e chi siamo noi per non venerare questo omaggio pop?per l’occasione ha pure rispolverato la parrucca di Marcia di Lucia Ocone a ...

& Elodie in coppia per un singolo. PAZZA MUSICA è il titolo del brano in uscita venerdì 26 maggio. Il brano, scritto da Paolo Antonacci, Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano ...Elodie eduettano sulle note di quella che sarà sicuramente una delle hit di quest'estate. I due cantanti si conoscono da anni e si stimano reciprocamente. I fan speravano da anni in una ...ph: socialArriva a maggio Pazza Musica died Elodie . Il nuovo singolo in featuring sarà disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 26 maggio. Lo annunciano i due artisti sui social con uno scatto insieme.

Elodie e Marco Mengoni: arriva Pazza Musica, il duetto che fa sognare leggo.it

Marco Mengoni ed Elodie insieme in Pazza musica: il significato del testo del tormentone estivo dell'inedita coppia.Marco Mengoni e Elodie uniscono le loro forze per un potenziale tormentone estivo. Le due superstar del pop italiano hanno annunciato l'uscita, prevista per venerdì 26 maggio, di "Pazza musica", la ...