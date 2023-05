Manomettevano contatori per rubare energia | scoperti e denunciati

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Sant’Angelo all’Esca hanno denunciato due persone ritenute responsabili di furto dielettrica. All’esito di specifiche verifiche, eseguite unitamente a personale della società erogatrice del servizio, è stata accertata la manomissione deidella corrente istallati presso le abitazioni in uso ai predetti: al fine di eludere il pagamento delle bollette, erano stati rimossi i sigilli di chiusura apposti dall’ente fornitore. Ultimati gli accertamenti, entrambi i soggetti sono stati quindi deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per i reati di “Violazione di sigilli” e “Furto aggravato L'articolo proviene da Anteprima24.it.