Mango | come è morto il padre di Angelina | il ricordo ad Amici 22

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 20 maggio 2023)di22, è talentosa esattamente, il suo papà. Per chi non lo sapesse, la vincitrice del circuito di canto è la figlia del celebre artistasul palcoscenico nel 2014: “È bello sapere che possa ascoltare la sua voce quando voglio, ma non è la cosa più importante che mi ha lasciato”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.