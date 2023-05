Maltempo | weekend con nubifragi | in E - R piogge deboli o moderate

Intanto questa ulteriore ondata didel fine settimana potrebbe essere l'ultima di un mese ... Con ilsaliremo a 17 giorni su 21 di tempo instabile e più fresco della media. Un maggio ...... che proprio questoavrebbero dovuto mettere in campo la nuova edizione dell'attesa Cena itinerante sul tema #passadiqua, subito dopo la prima ondata diabbattutasi su Faenza avevano ...... la situazione sinottica su scala euro - atlantica Buone ben ritrovati a tutti i cari ... attualmente pari a 998 hPa, a ridosso del Canale di Sicilia, determinando una nuova ondata di...

In Piemonte è scattato il piano di prevenzione per i rischi dell'ondata di maltempo. Le piogge più abbondanti hanno finora riguardato il Cuneese e il Torinese. Per precauzione è stata sgomberata la bo ...Un nuovo ciclone porterà piogge intense nel weekend su Piemonte, Sardegna, Sicilia e Calabria. Precipitazioni anche sull'Emilia Romagna deboli o moderate, fino a 15 mm che insisteranno su un territori ...