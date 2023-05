Maltempo ultime notizie Ue pronta a dare sostegno all’Italia Aiuti | ?fondo comune di Confindustria e sindacati

Leggi su ilsole24ore

(Di sabato 20 maggio 2023) Ancora allerta rossa oggi in Emilia-Romagna. Il bilancio delle vittime delè salito ieri a 14, gli sfollati sono 15mila. Il Ravennate è in ginocchio, scarseggiano cibo e acqua. Il fango costringe a chiudere 500 strade. L’Arera sospende il pagamento di tutte le bollette nelle zone colpite. Quasi 3.000 uomini e 1.125 volontari in campo per i soccorsi alla popolazione. Le previsioni annunciano nuove piogge con violento ciclone in arrivo dalla Tunisia. Intanto, in Piemonte si è messa in moto la macchina della Protezione civile e i sindaci si preparano ad affrontare l’emergenza