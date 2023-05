Maltempo | Salvini “Servono infrastrutture e manutenzione del territorio”

ha infine ipotizzato che la data per il recupero del Gran premio di Formula 1 di Imola " ... FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, da Ravenna a Faenza: danni, ...Prevediamo ' un ritorno alla normalità entro la prossima settimana '. Cosi' il vicepremier Matteoin un punto stampa a Bologna sull'alluvione con focus sulle infrastrutture in regione. ' È in corso la stima dei danni - aggiunge - ma sarebbe poco realistico dire cosa porteremo in Consiglio ...20 mag 17:24: ancora presto per la stima dei danni 'E' in corso la stima dei danni' per ilin Emilia Romagna, ma 'sarebbe poco realistico dire cosa porteremo in Consiglio dei ...

Maltempo, Salvini: "Sciopero del trasporto aereo spostato al 4 giugno" TGCOM

BOLOGNA (ITALPRESS) – Prima bisognava “sopperire alla siccità, è chiaro ed evidente che se nell’arco di 10 giorni il problema è l’opposto, vuol dire che c’è un problema di infrastrutture e manutenzion ..."In questo momento con le interlocuzioni aperte con Bruxelles per rimodulare quello che c'è sugli eventuali fondi dall'idrogeno, alle scuole, alle case ...