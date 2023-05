Maltempo | Salvini “Servono infrastrutture e manutenzione del territorio”

(Di sabato 20 maggio 2023) BOLOGNA (ITALPRESS) – Prima bisognava “sopperire alla siccità, è chiaro ed evidente che se nell’arco di 10 giorni il problema è l’opposto, vuol dire che c’è un problema didel”. Così il vicepremier e ministro dellee Trasporti, Matteo, in conferenza stampa a Bologna. “Dighe, bloccate da troppi anni,. Ilva infrastrutturato e messo in sicurezza”, aggiunge.“La mia intenzione è dare alla comunità – aggiunge – l’idea che il ritorno alla normalità ci potrà essere già dai primi giorni della settimana prossima, poi ci occuperemo della conta dei danni. Questo è uno spirito unitario e costruttivo”. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Matteo, ministro delle Infrastrutture, ha partecipato alla conferenza stampa in prefettura a ...approfondito le possibili soluzioni per destinare ulteriori fondi alle zone colpite dal: '......delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza rispetto all'emergenza. "Leggo ...Nobel per le stupidaggini dette sulla tragedia in Romagna sarebbe stato assegnato al ministro...AGI - La morsa delnon allenta la sua presa sull'Italia e provoca ancora morti, feriti e danni da Nord a Sud. ... Il ministro delle infrastrutture Matteo, prevede 'un ritorno alla ...

Emergenza maltempo, Salvini: “Su comuni isolati subito interventi” Sky Tg24

La primissima stima, definita "molto sommaria", dei danni su strade e ferrovie dell'Emilia-Romagna a causa di alluvioni e frane degli ultimi giorni è di più ...La morsa del maltempo non allenta la sua presa sull'Italia, e provoca ancora morti, feriti e danni da Nord a Sud. Alla devastazione dell'Emilia Romagna si aggiunge la Calabria sotto assedio a causa di ...